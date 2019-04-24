Убийство в очереди за пиццей. Задержан подозреваемый: фото, видео

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Задержание проводило спецподразделение полиции недалеко от места преступления

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Сегодня, 24 апреля, в Киеве задержан подозреваемый в убийстве 33-летнего мужчины, который скончался от удара в голову в столичном супермаркете. Об этом LIGA.net сообщили в департаменте криминальной полиции Оболонского района Киева.

ЧП произошло 3 апреля в очереди за пиццей в ТЦ Полярный на столичной Оболони. Между двумя мужчинами возникла словесная перепалка. Подозреваемый нанес другому удар кулаком в голову и ушел из магазина.

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На следующий день пострадавшего уроженца Сумской области знакомые нашли без признаков жизни на съемной квартире.

Задержание проводило спецподразделение полиции недалеко от места преступления. "Оказать сопротивление не успел", - сказал собеседник.

Задержанный - местный житель. У него при обыске изъяли кофту с капюшоном и жилетку с толстым белым шнурком. В похожей одежде был мужчина, который наносил удар. Сейчас он дает показания в присутствии государственого адвоката.

В прокуратуре Киева уточнили, что задержанному вручили подозрение. По статье за умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 УК), ему грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.

Фото: прокуратура Киева

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Теги: убийство, фото, видео, задержанный
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