В Киеве кипяток залил детскую площадку, провалилось авто: видео

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Прорыв трубы горячего водоснабжения произошел сегодня утром

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Утром в четверг, 2 мая, в Киеве на Борщаговке прорвало трубу с горячей водой. Об этом сообщает Информатор.

ЧП произошло во дворе по адресу улица Симиренко, 7 около 06:00. Вода затопила детскую площадку.

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Припаркованный у дома автомобиль провалилась под асфальт. Владелица машины сообщила журналистам, что около 7:00 заметила, как авто наполовину ушло в образовавшуюся яму. Отмечается, что транспортное средство вытащил эвакуатор к 10:00. 

По данным коммунальных служб, труба не была в аварийном состоянии. В соседних домах временно отсутствует горячая вода. 

Фото, видео: Информатор

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Теги: горячая вода, асфальт, прорыв, яма, борщаговка
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