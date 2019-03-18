В Киеве на Телиги произошло серьезное ДТП с маршруткой: видео

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После сильнейшего столкновения с маршруткой Chevrolet загорелся

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В Киеве на перекрестке улиц Телиги и Дорогожицкой произошла серьезная ДТП с участием маршрутки. Пострадали четыре человека. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.

Есть ли среди пострадавших пассажиры маршрутки, на данный момент неизвестно.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

В издании dtp.kiev.ua сообщили, что водитель автомобиля Chevrolet на высокой скорости вылетел на перекресток, задел Mitsubishi и протаранил заднюю часть маршрутки №227.

После сильнейшего удара Chevrolet загорелся. Свидетели вытащили из автомобиля тяжело травмированного водителя.

Фото: LIGA.net

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Теги: дтп, маршрутка, Chevrolet, дорогожичи
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