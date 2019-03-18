В Киеве на Телиги произошло серьезное ДТП с маршруткой: видео

В Киеве на перекрестке улиц Телиги и Дорогожицкой произошла серьезная ДТП с участием маршрутки. Пострадали четыре человека. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.
Есть ли среди пострадавших пассажиры маршрутки, на данный момент неизвестно.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
В издании dtp.kiev.ua сообщили, что водитель автомобиля Chevrolet на высокой скорости вылетел на перекресток, задел Mitsubishi и протаранил заднюю часть маршрутки №227.
После сильнейшего удара Chevrolet загорелся. Свидетели вытащили из автомобиля тяжело травмированного водителя.
Фото: LIGA.net