В Киеве на ВДНХ повесился мужчина: видео 18+

Сегодня, 24 апреля, в Киеве на территории ВДНГ нашли повешенное тело мужчины. Его обнаружили прохожие, на месте работает полиция, сообщает издание Информатор.

Первыми около 09:00 прибыли сотрудники службы охраны, которые и вызвали полицию. На место прибыла патрульная полиция, следственно-оперативная группа и скорая помощь.

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Кроме причин и обстоятельств гибели, правоохранителям предстоит установить также личность погибшего и проверить, действительно ли это самоубийство.

В августе прошлого года в одной из польских больниц повесился гражданин Украины. Предположительно, мужчина совершил самоубийство из-за отсутствия медицинской страховки и страха депортации в Украину.

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Видео: Информатор