В Киеве патрульный преследовал сбежавшего пони: видео

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Полицейский сначала преследовал пони, но когда тот побежал, патрульный понял, что погоня не увенчается успехом, и вернулся к служебному авто

В Голосеевском районе Киева патрульный полицейский пытался поймать пони, который, предположительно, сбежал от хозяев. Соответствующее видео опубликовано в Facebook Киев автомобильный.

На записи видно, как животное идет по тротуару, периодически выбегая на проезжую часть и мешая движению автомобилей.

Полицейский сначала преследовал пони, но когда он побежал, патрульный, осознав, что не может догнать маленького скакуна, вернулся к служебному авто.

В Facebook dtp.kiev.ua тем временем опубликовали видео поимки животного неизвестными.

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Теги: полиция, животные, пони
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