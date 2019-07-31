В Киеве патрульный преследовал сбежавшего пони: видео

В Голосеевском районе Киева патрульный полицейский пытался поймать пони, который, предположительно, сбежал от хозяев. Соответствующее видео опубликовано в Facebook Киев автомобильный.

На записи видно, как животное идет по тротуару, периодически выбегая на проезжую часть и мешая движению автомобилей.

Полицейский сначала преследовал пони, но когда он побежал, патрульный, осознав, что не может догнать маленького скакуна, вернулся к служебному авто.

В Facebook dtp.kiev.ua тем временем опубликовали видео поимки животного неизвестными.