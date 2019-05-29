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Произошла попытка ограбления банкомата на территории отделения

В ночь на 29 мая в Киеве взорвали банкомат ПриватБанка при попытке ограбления. Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Инцидент произошел на столичном Лесном массиве по адресу ул. Кубанской Украины (до переименования - Маршала Жукова), 29.

По предварительным данным, взрыв устроили трое неизвестных, пострадавших нет. Пока не сообщается, смогли ли они вынести наличные. Грабители скрылись с места преступления. 

ПриватБанк (фото - ru.espreso.tv)

1 марта сообщалось, что банкомат ПриватБанка взорвали в Запорожье. Деньги не украли, но руководство объявило вознаграждение в 50 000 грн за информацию о преступниках. Ранее банкоматы этого банка взрывали в Харькове и Днепре.

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Теги: взрыв, ПриватБанк, ограбление, банкомат
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