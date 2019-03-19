Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

На нескольких этажах взрывной волной выбило окна. Также выбило входную дверь в подъезд

Реклама
Реклама

В Киеве, у входа в подъезд жилого дома по адресу Сулеймана Стальского, 30 прогремел взрыв. 

Стрим с места события вело издание Информатор.

Реклама

По словам корреспондента издания, пострадавших в результате инцидента нет, информация о взрыве гранаты пока не подтверждается.

На видео видно, что на месте происшествия находятся полицейские и спасатели.

На нескольких этажах взрывной волной выбило окна. Также выбило входную дверь в подъезд.

Что именно взорвалось, на данный момент неизвестно.

В пресс-службах полиции Киева и столичного управления ГСЧС на телефонные звонки не отвечают.

Отправить:
Распечатать:
Теги: взрыв, граната, киев
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
В Киеве у подъезда жилого дома прогремел взрыв: видео
В Киеве у подъезда жилого дома прогремел взрыв: видео
Как Назарбаев объявил об уходе: видео обращения
Как Назарбаев объявил об уходе: видео обращения
В Донбассе на блокпосту задержали боевика: видео
В Донбассе на блокпосту задержали боевика: видео
Продовольствие Штраф липецкой фабрике Roshen в $5,6 млн законный - суд
Комитет Европарламента утвердил газовую директиву
Комитет Европарламента утвердил газовую директиву
Миллиарды в экономику. ТОП-10 иностранных инвестиций в Украину
Мнение Миллиарды в экономику. ТОП-10 иностранных инвестиций в Украину
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
В Киеве у подъезда жилого дома прогремел взрыв: видео
В Киеве у подъезда жилого дома прогремел взрыв: видео
Артиллеристы ВСУ провели учения с боевой стрельбой: фото
Артиллеристы ВСУ провели учения с боевой стрельбой: фото 18:47
Как Назарбаев объявил об уходе: видео обращения
Как Назарбаев объявил об уходе: видео обращения 17:25
В Донбассе на блокпосту задержали боевика: видео
В Донбассе на блокпосту задержали боевика: видео 17:10
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 