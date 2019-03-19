В Киеве у подъезда жилого дома прогремел взрыв: видео

В Киеве, у входа в подъезд жилого дома по адресу Сулеймана Стальского, 30 прогремел взрыв.

Стрим с места события вело издание Информатор.

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По словам корреспондента издания, пострадавших в результате инцидента нет, информация о взрыве гранаты пока не подтверждается.

На видео видно, что на месте происшествия находятся полицейские и спасатели.

На нескольких этажах взрывной волной выбило окна. Также выбило входную дверь в подъезд.

Что именно взорвалось, на данный момент неизвестно.

В пресс-службах полиции Киева и столичного управления ГСЧС на телефонные звонки не отвечают.