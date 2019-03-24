В Киеве прогремел взрыв в квартире, погиб гражданин России: видео

Вчера, 23 марта, около 23:00 в квартире на проспекте Науки в Голосеевском районе Киева прогремел взрыв - погиб гражданин России. Об этом сообщает Нацполиция Киева.
По предварительной информации, сработало самодельное взрывное устройство из-за неосторожного обращения.
"Полицейские установили личность погибшего, это - 28-летний гражданин Российской Федерации, который находился в розыске за совершение убийства в Украине и снимал квартиру на проспекте Науки". - сказали в полиции.
В квартире изъяли фрагменты самодельного взрывного устройства, несколько паспортов разных государств и мобильные телефоны.
Следователи определяются с правовой квалификацией события.
Фото: Нацполиция Киева