В Киеве прогремел взрыв в квартире, погиб гражданин России: видео

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По предварительной информации, сработало самодельное взрывное устройство

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Вчера, 23 марта, около 23:00 в квартире на проспекте Науки в Голосеевском районе Киева прогремел взрыв - погиб гражданин России. Об этом сообщает Нацполиция Киева.

По предварительной информации, сработало самодельное взрывное устройство из-за неосторожного обращения.

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"Полицейские установили личность погибшего, это - 28-летний гражданин Российской Федерации, который находился в розыске за совершение убийства в Украине и снимал квартиру на проспекте Науки". - сказали в полиции.

В квартире изъяли фрагменты самодельного взрывного устройства, несколько паспортов разных государств и мобильные телефоны.

Следователи определяются с правовой квалификацией события. 

Фото: Нацполиция Киева

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Теги: взрыв, киев, видео, гражданин РФ, россиянин
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