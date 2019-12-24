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Forbes назвал 10 самых высокооплачиваемых музыкантов десятилетия

Forbes назвал 10 самых высокооплачиваемых музыкантов десятилетия - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.сom
24.12.2019, 15:59

Издание не включало в рейтинг умерших музыкантов, однако отмечает: его легко бы возглавил Майкл Джексон с $2,37 млрд

Журнал Forbes опубликовал рейтинг из десяти наиболее выскооплачиваемых музыкантов уходящего десятилетия.

1. Dr. Dre - $950 млн. Американский репер не выпускал альбом уже более четырех лет, однако остается одним из главных продюссеров в мире хип-хопа. Основную прибыль ему приносят 20% акций компаний Beats, которая выпускает наушники названные его именем. В 2014 году Apple приобрела эту компанию за 3 млрд.

2. Тейлор Свифт – $825 млн. Основную часть денег, как и другие артисты в списке, заработала благодаря гастролям.

3. Бейонсе – $685 млн

4. Боно из U2 – $675 млн

5. Diddy – $605 млн

6. Элтон Джон – $565 млн

7. Jay-Z – $560 млн

8. Пол МакКартни – $540 млн

9. Кэти Перри – $530 млн

10. Леди Гага – $500 млн

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