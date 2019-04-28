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28.04.2019, 15:50

72-летний француз успешно пересек Атлантику в бочке

72-летний француз успешно пересек Атлантику в бочке - Фото
Бочка Савина (фото - скриншот видео)

Жан-Жак Савин объявил, что успешно пересек Атлантический океан в бочке, дрейфуя течениями

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72-летний француз Жан-Жак Савин объявил, что успешно пересек Атлантический океан в стальной бочке длиной 3 метра и диаметр 2,1 м. Об этом пишет AFP, ссылаясь на электронное письмо Савина.

"Спустя 122 дней и девять часов меридиан позиционирует меня в Карибском море. Путешествие окончено. Спасибо всем,", - написал он.

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Сейчас его бочка дрейфует к Флориде, где он собирается завершить путешествие.

Савин, бывший военный принял решение самостоятельно пересечь океан, дрейфуя течениями.

Автором идеи является швейцарец Ален Бомбард, который в 1952 году в одиночку переправился через Атлантику на резиновой лодке.

Французский путешественник начал свое путешествие 26 декабря с острова Эль-Йерро на Канарских островах.

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Теги: Жан-Жак Савин, атлантический океан, путешествие
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