Актрису Орнеллу Мути приговорили к тюрьме после ужина с Путиным

Орнелла Мути (фото - ЕРА)

Верховный кассационный суд Италии оставил в силе приговор итальянской актрисе Орнелле Мути в виде 6 месяцев тюремного заключения условно и штрафа за то, что она не явилась на спектакль, предоставив поддельную медицинскую справку о болезни, а сама в это время полетела в РФ на благотворительный ужин с Владимиром Путиным. Об этом сообщает ВВС.

Актриса должна была выступить на сцене театра Верди в Порденоне на северо-востоке Италии в декабре 2010 года, но улетела в Санкт-Петербург на благотворительный гала-концерт, в котором участвовал на тот момент премьер-министр РФ Путин.

При этом Мути предоставила театру фальшивую медицинскую справку, в которой ей рекомендовалось пять дней отдыха.

Ее признали виновной в попытке мошенничества.

Верховный кассационный суд оставил в силе шестимесячный условный срок тюремного заключения, а также штраф в размере 500 евро и 30 000 евро в качестве компенсации театру в Порденоне.

Актриса сказала, что ранее она не могла оплатить нанесенный театру ущерб.