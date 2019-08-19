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Автомобиль Маска облетел вокруг Солнца

Автомобиль Маска облетел вокруг Солнца - Фото
Фото: скриншот из видео Raw Space/YouTube
19.08.2019, 12:10

Компания SpaceX запустила авто Tesla Roadster с манекеном Starman за рулем в феврале 2018 года

Манекен Starman, "управляющий" авто Tesla Roadster, совершил первый вояж в космосе вокруг Солнца. За передвижением такого спутника можно наблюдать на сайте whereisroadster.com

В ноябре 2018 года автомобиль бизнесмена-миллиардера и главы SpaceX Илона Маска достиг орбиты Марса. 

Теперь родстер совершил свой первый оборот вокруг Солнца. 

По расчетам на сайте можно узнать, где авто будет находиться в ближайший год: например, 7 октября 2020 года оно пройдет относительно близко к Марсу - на расстоянии всего 7,5 млн км.

  • 6 февраля 2018 года была вперые запущена ракета Falcon Heavy: в качестве полезного груза компания использовала личный автомобиль Маска - красный Tesla Roadster, который теперь дрейфует космосе.
  • На машине и внутри установлены камеры. В автомобиле при запуске играла песня Дэвида Боуи "Life on Mars".
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Илон Маск Starman космос tesla roadster
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