Автомобиль Маска облетел вокруг Солнца

Фото: скриншот из видео Raw Space/YouTube

Манекен Starman, "управляющий" авто Tesla Roadster, совершил первый вояж в космосе вокруг Солнца. За передвижением такого спутника можно наблюдать на сайте whereisroadster.com.

В ноябре 2018 года автомобиль бизнесмена-миллиардера и главы SpaceX Илона Маска достиг орбиты Марса.

Теперь родстер совершил свой первый оборот вокруг Солнца.

По расчетам на сайте можно узнать, где авто будет находиться в ближайший год: например, 7 октября 2020 года оно пройдет относительно близко к Марсу - на расстоянии всего 7,5 млн км.