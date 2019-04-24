Бен Аффлек снимет кино о секретном подразделении армии США: видео

Бэн Аффлек (фото - EPA)

Американский актер, сценарист и кинорежиссер Бен Аффлек в сотрудничестве с киностудией Universal Pictures снимет фильм о секретном подразделении армии США. Об этом сообщает Deadline.

Фильм Ghost Army ("Армия призраков") расскажет о последних годах Второй мировой войны. Сценарий будет основан на одноименном документальном фильме 2013 года.

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В драме пойдет речь о деятельности секретного подразделения американской армии, которое в 1944-1945 годах вынуждало нацистскую Германию на ошибочные шаги с помощью надувных танков, звуковых эффектов и других иллюзий.

Аффлек также исполнит одну из ролей в новом проекте.

Фото: airfreshener.club