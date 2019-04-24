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24.04.2019, 11:10

Бен Аффлек снимет кино о секретном подразделении армии США: видео

Бен Аффлек снимет кино о секретном подразделении армии США: видео - Фото
Бэн Аффлек (фото - EPA)

23-й отряд специального назначения, более известный как Армия призраков, использовал надувные танки, звукозаписи и другие обманки для врага

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Американский актер, сценарист и кинорежиссер Бен Аффлек в сотрудничестве с киностудией Universal Pictures снимет фильм о секретном подразделении армии США. Об этом сообщает Deadline.

Фильм Ghost Army ("Армия призраков") расскажет о последних годах Второй мировой войны. Сценарий будет основан на одноименном документальном фильме 2013 года.

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В драме пойдет речь о деятельности секретного подразделения американской армии, которое в 1944-1945 годах вынуждало нацистскую Германию на ошибочные шаги с помощью надувных танков, звуковых эффектов и других иллюзий.

Аффлек также исполнит одну из ролей в новом проекте.

 

Фото: airfreshener.club

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Теги: США, кино, армия, вторая мировая, бен аффлек, Ghost Army, армия призраков
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