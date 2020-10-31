Бондиана потеряла легендарного агента 007. Умер актер Шон Коннери

Главный Джеймс Бонд в мире кино умер в возрасте 90 лет

Сегодня на 91 году жизни умер британский актер и продюсер сэр Томас Шон Коннери, широко известный как Джеймс Бонд. За свою жизнь он успел получить "Оскар", стать трехкратным лауреатом премии "Золотой глобус" и двукратным – премии BAFTA (награда Британской академии кино и телеискусств – ред.), сообщает BBC.

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Кроме Бондианы, Шон Коннери успел прославиться в фильмах "Убийство в "Восточном экспрессе", "Горец", "Неприкасаемые", "Индиана Джонс и последний крестовый поход", "Робин Гуд: Принц воров", "Лига выдающихся джентльменов" и многих других.

Свою первую премию – "Золотой глобус" – он получил в 1972 году, а в 1988 году стал обладателем "Оскара" за лучшую роль второго плана в "Неприкасаемых". Спустя 12 лет Коннери был посвящен британской королевой в рыцари, получив звание сэра, а в 2003 году завершил свою карьеру.

25 августа этого года сэру Шону исполнилось 90 лет.

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Дарья Мостовая

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