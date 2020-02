Brit Awards 2020. Лучшее в музыке по мнению британцев: слушать

Dave (фото - ЕРА)

В Лондоне прошла церемония награждения престижной музыкальной премии Brit Awards, которую называют британским аналогом американской премии Grammy. Об этом сообщает ВВС.

Лучшим британским альбом года жюри признало альбом рэпера Dave "Psychodrama". Другие номинанты: Stormzy "Heavy Is The Head", Michael Kiwanuka "Kiwanuka", Lewis Capaldi "Divinely Uninspired To A Hellish Extent", Harry Styles "Fine Line".

Лучшая британская исполнительница – Mabel. Также в этой категории номинировались: Freya Ridings, FKA Twigs, Charli XCX, Mahalia.

Лучшим британским исполнителем стал рэпер Stormzy. Другие номинанты: Harry Styles, Lewis Capaldi, Dave, Michael Kiwanuka.

Лучшая британская группа – Foals. Также номинировались: Bring Me The Horizon, D-Block Europe, Bastille, Coldplay.

Британский прорыв года - Lewis Capaldi. Номинанты: Dave, Mabel, Sam Fender, Aitch.

Лучшая зарубежная исполнительница - Billie Eilish. Номинанты: Ariana Grande, Camila Cabello, Lana Del Rey, Lizzo.

Лучший иностранный исполнитель – рэпер Tyler, The Creator. Также претендовали: Bruce Springsteen, Burna Boy, Dermot Kennedy, Post Malone.

Восходящей звездой названа американская соул-исполнительница Celeste. Другие номинанты: Joy Crookes, Beabadoobee.

Рэпер Dave, получивший статуэтку за лучший британский альбом 2020 года, во время исполнения песни Black, речь в которой идет о проблемах чернокожего населения, сказал: "Правда в том, что наш премьер-министр - настоящий расист".

При этом на высказывание Dave практически моментально отреагировали в правительстве Британии. Глава МВД Прити Пател заявила, что рэпер вряд ли встречался с премьер-министром Борисом Джонсоном и знает его.