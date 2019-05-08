Британцы занимаются сексом меньше, чем раньше – опрос

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По данным большого национального опроса, британцы сейчас занимаются сексом меньше, чем в последние годы, пишет BBC.

Результаты, опубликованные в Британском медицинском журнале, показывают, что почти треть мужчин и женщин не занимались сексом в прошлом месяце. Как показывают ответы, менее половины мужчин и женщин в возрасте от 16 до 44 лет занимаются сексом как минимум раз в неделю.

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Отмечается, что опрошенные в возрасте более 25 лет и супружеские пары или проживающие вместе, являются причиной наибольшего падения сексуальной активности за 21-летний период.

Данные, с которыми исследователи сравнивали нынешние показатели, были получены из трех последовательных волн Британского национального опроса по сексуальным отношениям и образу жизни, проведенного в 1991, 2001 и 2012 годах.

В последнем опросе половина женщин и почти две трети мужчин сказали, что хотели бы больше секса. Это желание чаще всего озвучивали люди, состоящие в браке или живущие вместе в паре, что, по словам исследователей, "заслуживает внимания".

8 апреля сообщалось, что хакеры из британской компании Pen Test Partners взломали доступ к Svakom Siime Eye - линейке вибраторов, которые имеют видеокамеру, подключение к Wi-Fi и могут транслировать видео.