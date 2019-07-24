Букеровская премия. Объявлен лонг-лист номинантов: список

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Жюри Букеровской премии обнародовало лонг-лист конкурса в 2019 году. Список опубликован на сайте премии.

В него вошли 13 книг:

Маргарет Этвуд "Заветы" ("The Testaments");

Кевин Берри "Ночная лодка до Танжера" ("Night Boat to Tangier");

Оинкан Брейтвейт "Моя сестра, серийный убийца" ("My Sister, The Serial Killer");

Люси Эллманн "Утки, Ньюберипорт" ("Ducks, Newburyport");

Бернардин Эваристо "Девушка, Женщина, Другое" ("Girl, Woman, Other");

Джон Ланчестер "Стена" ("The Wall");

Дебора Леви "Человек, видевший все" ("The Man Who Saw Everything");

Валерия Луиселли "Архив потерянных детей" ("Lost Children Archive");

Чигози Обиома "Оркестр меньшинств" ("An Orchestra of Minorities");

Макс Портер "Ленни" ("Lanny");

Салман Рашди "Кихотт" ("Quichotte");

Элиф Шафак "10 минут 38 секунд в этом странном мире" ("10 Minutes 38 Seconds in This Strange World");

Дженетт Уинтерсон "Франкисштейн" ("Frankissstein").

Претендентов на премию отбирали из 151 романа, опубликованных или запланированных к публикации в Великобритании или Ирландии в период с 1 октября 2018 года по 30 сентября 2019 года.

На сайте премии напоминают, что ее вручают авторам художественной литературы с 1969 года. Премия открыта для писателей любой национальности, пишущих на английском языке.

В этом году премию будут вручать 14 октября.

17 июля сообщалось, что мини-сериал "Чернобыль" (копродукция HBO и Sky) получил 19 номинаций и вошел в тройку лидеров по количеству номинаций американской телевизионной премии Emmy Awards 2019.