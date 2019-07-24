Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Букеровская премия. Объявлен лонг-лист номинантов: список

Букеровская премия. Объявлен лонг-лист номинантов: список - Фото
Иллюстративное фото (pixabay.com)
24.07.2019, 17:01

В список претендентов на премию вошли 13 книг

Жюри Букеровской премии обнародовало лонг-лист конкурса в 2019 году. Список опубликован на сайте премии.

В него вошли 13 книг:

  • Маргарет Этвуд "Заветы" ("The Testaments");
  • Кевин Берри "Ночная лодка до Танжера" ("Night Boat to Tangier");
  • Оинкан Брейтвейт "Моя сестра, серийный убийца" ("My Sister, The Serial Killer"); 
  • Люси Эллманн "Утки, Ньюберипорт" ("Ducks, Newburyport");
  • Бернардин Эваристо "Девушка, Женщина, Другое" ("Girl, Woman, Other");
  • Джон Ланчестер "Стена" ("The Wall");
  • Дебора Леви "Человек, видевший все" ("The Man Who Saw Everything");
  • Валерия Луиселли "Архив потерянных детей" ("Lost Children Archive");
  • Чигози Обиома "Оркестр меньшинств" ("An Orchestra of Minorities");
  • Макс Портер "Ленни" ("Lanny");
  • Салман Рашди "Кихотт" ("Quichotte");
  • Элиф Шафак "10 минут 38 секунд в этом странном мире" ("10 Minutes 38 Seconds in This Strange World");
  • Дженетт Уинтерсон "Франкисштейн" ("Frankissstein").

Претендентов на премию отбирали из 151 романа, опубликованных или запланированных к публикации в Великобритании или Ирландии в период с 1 октября 2018 года по 30 сентября 2019 года.

На сайте премии напоминают, что ее вручают авторам художественной литературы с 1969 года. Премия открыта для писателей любой национальности, пишущих на английском языке.

В этом году премию будут вручать 14 октября.

17 июля сообщалось, что мини-сериал "Чернобыль" (копродукция HBO и Sky) получил 19 номинаций и вошел в тройку лидеров по количеству номинаций американской телевизионной премии Emmy Awards 2019.

Напишите нам
книги Букеровская премия
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 