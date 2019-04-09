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09.04.2019, 17:55

Да Винчи. Ученые совершили новое открытие об итальянском мастере

Да Винчи. Ученые совершили новое открытие об итальянском мастере - Фото
Фото: Pixabay

Леонардо да Винчи был амбидекстром, выяснили сотрудники Флорентийского института реставрации

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Ученые из Италии провели исследования и по его итогам объявили, что Леонардо да Винчи был амбидекстром - одинаково хорошо владел обеими руками. Об этом сообщает Reuters.

Сотрудники Флорентийского института реставрации в течение нескольких недель изучали набросок пейзажа, считающийся одной из первых работ да Винчи.

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Он был написан им 5 августа 1473 года в возрасте 21 года. На рисунке изображен берег реки Арно с замком Монтелупо.

Ученые обнаружили и сопоставили две надписи на лицевой и обратной сторонах рисунка. Сравнение показало, что надписи выполнены художником разными руками.

В мае в честь 500-летнего юбилея со дня смерти Леонардо да Винчи по всей Европе пройдут тематические выставки и мероприятия.

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Теги: живопись, Леонардо да Винчи
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