"Десять негритят" Агаты Кристи будут выходить во Франции под другим названием

На самом деле, Франция - одна из немногих стран, где продолжали использовать оригинальное название

Все последующие французские издания одного из самых известных романов английской писательницы Агаты Кристи больше не будут выходить под названием "Десять негритят". Такое решение принял правнук писательницы Джеймс Причард, организации которого принадлежат авторские права на книгу, сообщает RTL.

"Когда писалась книга, язык был другим, и мы использовали слова, которые сейчас забыты. Эта история основана на популярном стихотворении, которое не подписано Агатой Кристи... Я почти уверен, что первоначальное название никогда не использовалось в США. В Великобритании оно было изменено в 1980-х годах, и сегодня мы меняем его повсюду..." - сказал Причард.

По его словам, писательница не хотела бы, чтобы обороты из ее книги кого-то оскорбляли.

"Мы больше не должны использовать термины, которые могут причинить вред: это поведение, которое следует принять в 2020 году...", - сказал правнук Агаты Кристи.

В октябре 2020 года роман выйдет во Франции под новым названием — "Их было десять" (Ils étaient 10).

Генеральный директор издательства Livre de Poche Беатрис Дюваль сообщила RTL, что Франция - одна из последних стран в мире, где роман Кристи выходил под оригинальным названием. Она говорит, что придется существенно переработать французский перевод, так как слово "nègre" встречается в тексте 74 раза.

Стоит отметить, что в Великобритании роман впервые вышел в 1939 году под названием "Ten Little Nigger". Однако в США в том же году его выпустили под названием "И никого не стало" (And Then There Were None). Упоминания негритят в тексте заменили индейцами. Позже это название стали использовать и в Великобритании.

В Украине издание романа, которое вышло в Клубе семейного досуга в 2019 году, озаглавлено "І не лишилося жодного".

Вадим Ребрина

