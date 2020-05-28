Довженко-Центр под угрозой закрытия: директор увольняется, в помещении - обыски

Фото: facebook.com/ivan.kozlenko

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Национальный центр Александра Довженко объявил о своей неплатежеспособности вследствие неполучения госфинансирования. Директор центра написал заявление об увольнении. Сейчас в учреждении проводят обыски полиция и СБУ.

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Сегодня утром Довженко-Центр в Facebook сообщил о наступлении состояния неплатежеспособности.

Там говорят, что с начала 2020 г не могут получить госфинансирование по бюджетной программе. В учреждении винят в этом руководство Госагентства по вопросам кино, которое, по информации Довженко-Центра, подало в Министерство финансов заниженные показатели финансирования центра.

Сотрудникам учреждения до сих пор не выплачена зарплата за январь и февраль 2020 года. В марте-мае весь личный состав перевели в простой с сохранением 2/3 оклада.

В Довженко-Центре отмечают, что основной доход, который на 70% состоит из дохода от аренды недвижимости и проведения мероприятий, был полностью утрачен из-за карантина.

Там заявили о возможной угрозе целостности уникального фильмофонда, который хранится в центре, так как учреждение больше не имеет возможности обеспечивать охрану и соблюдение климатических условий.

"Нам жаль, что история института завершается таким печальным образом", - говорится в заявлении.

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В 13:08 директор Довженко-Центра Иван Козленко сообщил в Facebook, что написал заявление на увольнение. "Управлять ликвидацией Национального центра Александра Довженко, развитию и становлению международной репутации которого я посвятил восемь лет своей жизни, я отказываюсь", - отметил он.

В 13:29 Козленко написал в Facebook, что Довженко-Центре проводят обыски СБУ и полиция. При этом, по словам директора, это не связано с сегодняшним заявлением центра.

В комментарии hromadske Козленко рассказал, что обыск проводится по уголовному делу, открытой по заявлению Государственной аудиторской службы по акту ревизии деятельности Центра по 2015-2018 годы. По его словам, следователи требовали предоставить документы 21 мая, однако из-за карантина, собирать их начали только сегодня. "Они этого не дождались", - сказал Козленко.

"Также Государственная аудиторская служба считает, что я себе якобы незаконно начислил премии и надбавки в период 2014-2015 годов. Тогда по моему контракту зарплата была меньше, чем у менеджеров", - рассказал директор.

ОБНОВЛЕНО В 17:50. В прокуратуре Киева агентству Укринформ сообщили, что обыски в Довженко-центре прошли в рамках расследования возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц предприятия, Минкультуры, а также Регионального отделения Фонда госимущества в Киеве при расчетах платы за аренду госимущества, которые привели к недополучению поступлений в размере 6 млн грн.

По фактам выявленных нарушений открыто уголовное производство ч. 2 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением) УК.

Справка. Национальный центр Александра Довженко - это государственный фильмофонд, основанный в 1994 году. Там хранится более 6000 художественных, документальных, анимационных украинских и зарубежных фильмов и тысячи архивных документов по истории украинского кино. Также в помещениях Довженко-Центра регулярно проходят художественные выставки, музыкальные концерты и прочие культурные мероприятия.