Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Довженко-Центр под угрозой закрытия: директор увольняется, в помещении - обыски

Довженко-Центр под угрозой закрытия: директор увольняется, в помещении - обыски - Фото
Фото: facebook.com/ivan.kozlenko
28.05.2020, 17:38

В Довженко-Центре заявили о возможной угрозе целостности уникального фильмофонда, который хранится в учреждении

дополнено

Национальный центр Александра Довженко объявил о своей неплатежеспособности вследствие неполучения госфинансирования. Директор центра написал заявление об увольнении. Сейчас в учреждении проводят обыски полиция и СБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сегодня утром Довженко-Центр в Facebook сообщил о наступлении состояния неплатежеспособности.

Там говорят, что с начала 2020 г не могут получить госфинансирование по бюджетной программе. В учреждении винят в этом руководство Госагентства по вопросам кино, которое, по информации Довженко-Центра, подало в Министерство финансов заниженные показатели финансирования центра.

Сотрудникам учреждения до сих пор не выплачена зарплата за январь и февраль 2020 года. В марте-мае весь личный состав перевели в простой с сохранением 2/3 оклада.

В Довженко-Центре отмечают, что основной доход, который на 70% состоит из дохода от аренды недвижимости и проведения мероприятий, был полностью утрачен из-за карантина.

Там заявили о возможной угрозе целостности уникального фильмофонда, который хранится в центре, так как учреждение больше не имеет возможности обеспечивать охрану и соблюдение климатических условий.

"Нам жаль, что история института завершается таким печальным образом", - говорится в заявлении.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

В 13:08 директор Довженко-Центра Иван Козленко сообщил в Facebook, что написал заявление на увольнение. "Управлять ликвидацией Национального центра Александра Довженко, развитию и становлению международной репутации которого я посвятил восемь лет своей жизни, я отказываюсь", - отметил он.

В 13:29 Козленко написал в Facebook, что Довженко-Центре проводят обыски СБУ и полиция. При этом, по словам директора, это не связано с сегодняшним заявлением центра.

В комментарии hromadske Козленко рассказал, что обыск проводится по уголовному делу, открытой по заявлению Государственной аудиторской службы по акту ревизии деятельности Центра по 2015-2018 годы. По его словам, следователи требовали предоставить документы 21 мая, однако из-за карантина, собирать их начали только сегодня. "Они этого не дождались", - сказал Козленко.

"Также Государственная аудиторская служба считает, что я себе якобы незаконно начислил премии и надбавки в период 2014-2015 годов. Тогда по моему контракту зарплата была меньше, чем у менеджеров", - рассказал директор.

ОБНОВЛЕНО В 17:50. В прокуратуре Киева агентству Укринформ сообщили, что обыски в Довженко-центре прошли в рамках расследования возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц предприятия, Минкультуры, а также Регионального отделения Фонда госимущества в Киеве при расчетах платы за аренду госимущества, которые привели к недополучению поступлений в размере 6 млн грн.

По фактам выявленных нарушений открыто уголовное производство ч. 2 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением) УК.

Справка. Национальный центр Александра Довженко - это государственный фильмофонд, основанный в 1994 году. Там хранится более 6000 художественных, документальных, анимационных украинских и зарубежных фильмов и тысячи архивных документов по истории украинского кино. Также в помещениях Довженко-Центра регулярно проходят художественные выставки, музыкальные концерты и прочие культурные мероприятия.
Вадим Ребрина
Еще по теме
Напишите нам
довженко-центр полиция сбу кино культура
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 