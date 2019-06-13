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13.06.2019, 19:12

Экспертиза показала, что Ивасюк не мог совершить самоубийство

Экспертиза показала, что Ивасюк не мог совершить самоубийство - Фото
Владимир Ивасюк (скриншот с видео)

Недалеко от того места, где нашли тело композитора, был проведен повторный следственный эксперимент

Киевские специалисты из института судебных экспертиз пришли к выводу, что композитор-исполнитель Владимир Ивасюк, который, по официальной версии, повесился в 1979 году, физически не мог совершить самоубийство. Об этом в комментарии Укринформу рассказал директор Киевского НИИ судебных экспертиз Александр Рувин.

По его словам, в мае в лесном массиве, недалеко от того места, где нашли тело Ивасюка, был проведен повторный следственный эксперимент.

Эксперты искали ответы на три вопроса: мог ли потерпевший сам залезть на дерево, на высоту 1,7 метра, завязать узел и совершить самоубийство; возможно ли инсценировать самоубийство с помощью подручных средств; возможно ли провести инсценировку без применения этих подручных средств.

"И в результате эксперимента было установлено, что завязать узел и провести инсценировку самоубийства даже очень сильный физически человек не смог бы. Очевидно, что ему для этого понадобилась бы чья-то помощь", - сказал Рувин.

Также эксперты исследовали одежду и обувь Ивасюка. Согласно протоколам, на них не обнаружили никаких следов, которые должны были бы остаться, если бы он самостоятельно влезал на дерево.

Сейчас результаты экспертизы находятся на стадии передачи следственным органам, сообщил директор НИИ.

Напомним, Ивасюка нашли повешенным 18 мая 1979 г в военной зоне Брюховецкого леса, недалеко от Львова. Тогда следствие выдвинуло версию самоубийства вследствие психического расстройства, дело было закрыто за отсутствием состава преступления через два месяца - 18 июля 1979.

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Теги: самоубийство, экспертиза, Владимир Ивасюк
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