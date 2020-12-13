Европейская киноакадемия выбрала лучший фильм года: им стала датская комедия
Лучшим фильмом года в Европе стала датская трагикомедия "Еще по одной" режиссера Томаса Винтерберга. Об этом сообщает пресс-служба Европейской киноакадемии, которая вручала награду.
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Фильм также получил награды в номинациях:
– лучший актер (Мадс Миккельсен);
– лучший режиссер (Томас Винтерберг);
– лучший сценарий (Томас Винтерберг и Тобиас Линдхольм).
В фильме "Еще по одной" рассказывается история четырех учителей датской школы, которые решили проверить на себе теорию, что человек якобы рождается с дефицитом 0,5 промилле алкоголя в крови. Они начинают выпивать во время рабочего дня и записывать, как это влияет на их повседневную деятельность.
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