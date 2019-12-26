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Евровидение 2020. Тина Кароль стала вторым судьей нацотбор

Евровидение 2020. Тина Кароль стала вторым судьей нацотбор - Фото
Тина Кароль на Евровидении-2006 (Фото: EPA)
26.12.2019, 23:12

Полуфиналы национального отбора запланированы на 8 и 15 февраля, финал – на 22 февраля

Народная артистка Тина Кароль стала вторым судьей национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2020. Об этом сообщила пресс-служба Национальной общественной телерадиокомпании.

Первым членом жюри национального отбора Евровидения был назначен Андрей Данилко.

В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на Евровидении, которое проходило в Афинах, и заняла 7 место.

Имена оставшихся членов по жюри объявят в ближайшее время. 

Национальный отбор на Евровидение-2020 стартовал 16 октября. Полуфиналы запланированы на 8 и 15 февраля, а финал – на 22 февраля.

Конкурс Евровидение-2020 состоится 12, 14 и 16 мая 2020 года в Роттердаме (Нидерланды). Ранее были представлены слоган конкурса, логотип музыкального шоу и дизайн сценической площадки, а также объявлены имена ведущих.

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