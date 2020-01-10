Фильм "Паразиты" может стать сериалом, стрим-сервисы интересуются

Режиссер Пон Джун-хо (Фото: EPA)

Южнокорейский режиссер Пон Джун-хо совместно с Адамом МакКеем разработает многосерийную адаптацию своего фильма "Паразиты". Заинтересованность проектом проявили несколько каналов и стрим-сервисов, включая Netflix. На данный момент фаворитом является HBO, у которого заключен контракт с МакКеем. Об этом сообщает THR.

В драме рассказана история семьи Ки-тхэк, которая живет в сыром полуподвале. Они вынуждены воровать интернет у соседей и складывать коробки для пиццы, чтобы заработать на жизнь.

Неожиданно старший сын получает работу репетитором в богатой семье Пака. Постепенно он трудоустраивает туда всех своих родственников. Финал истории непредсказуем.

Новый проект находится на раней стадии производства. Пока известно только, что Пон и МакКей создадут на основе оригинального фильма англоязычный мини-сериал.

Драма "Паразиты" сейчас считается одним из главных фаворитов сезона кинопремий. На 72-м Каннском кинофестивале картина получила Золотую пальмовую ветвь, а также была награждена Золотым глобусом как лучший фильм на иностранном языке. Фильм также отмечен в номинациях гильдий сценаристов, продюсеров и режиссеров.

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Трейлер фильма "Паразиты":