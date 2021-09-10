Фото дня. Светящийся человек: необычная инсталляция на арт-форуме в Риге
10.09.2021, 13:52
Фото: Toms Kalnins/EPA
Скульптуры из светящейся проволоки под названием "Путешественники" (Les Voyageurs) французского художника Седрика Ле Борна украсили форум современной культуры "Белая ночь" в Риге, Латвия.
Форум посвящен 120-летию со дня рождения основоположника латышской современной городской поэзии Александра Чакса. Основные мероприятия арт-форума проходят ночью.
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