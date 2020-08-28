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Google посвятил дудл роману Александра Дюма - видео

28.08.2020, 11:52
Google посвятил дудл роману Александра Дюма - видео - Фото
Скриншот видео

Именно в этот день, 28 августа, вышла первая часть "Графа Монте-Кристо"

Google представил дудл, который посвящен французскому писателю Александру Дюма, а именно одному из самых известных произведений писателя - "Графу Монте-Кристо".

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В этот день 28 августа 1844 года французский журнал Les Journal des Débats опубликовал первую часть романа, который затем выходил в номерах постоянно до 1846 года.

Книга имела невероятный успех. Александру Дюма она принесла большие доходы, на которые он построил загородную виллу и назвал ее Замок Монте-Кристо.

СПРАВКА. Роман рассказывает об Эдмоне Дантесе, который по несправедливому обвинению попадает в тюрьму в замке Иф на острове Монтекристо. Ему удается бежать из заключения только через 14 лет. На свободе все его мысли только о мести. Он смог сбежать и найти клад. Разбогатев, Дантес находит своих обидчиков, которые уже сделали карьеру и занимают высокое положение, и рушит их жизни. Но, отомстив, Дантес остается с пустотой в душе.
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Наталия Софиенко
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