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Худшие актеры и фильмы. Объявлены номинанты на Золотую малину

Худшие актеры и фильмы. Объявлены номинанты на Золотую малину - Фото
Фото: The Razzies Award
13.01.2020, 18:41

Церемония награждения состоится 8 февраля

Названы номинанты на пародийную премию Золотая малина, которая присуждается за наиболее сомнительные достижения в области кинематографа. Список опубликован на сайте премии.

Церемония награждения победителей по традиции проводится накануне вручения Оскаров, в этом году – 8 февраля.

Список номинантов:

Худший фильм

Годзилла: Король монстров
Зеровилль
Кошки
Море соблазна
Медея на похоронах
Призраки Шэрон Тейт
Репродукция
Рэмбо: Последняя кровь
Стекло
Фанатик
Хеллбой

Худший актер

Джерард Батлер – Падение ангела
Мэттью Макконахи – Море соблазна
Джеймс Макэвой – Стекло
Киану Ривз – Репродукция
Сильвестр Сталлоне – Рэмбо: Последняя кровь
Джон Траволта – Фанатик
Джеймс Франко – Зеровилль
Дэвид Харбор – Хеллбой

Худшая актриса

Хилари Дафф – Призраки Шэрон Тейт
Милла Йовович – Хеллбой
Деми Мур – Корпоративные животные
Тайлер Перри – Мэдея на похоронах
Ребел Уилсон – Мошенницы
Меган Фокс – Зеровилль
Энн Хэтэуэй – Мошенницы / Море соблазна
Франческа Хэйуорд – Кошки

Худший актер второго плана

Кайл Чандлер – Годзилла, Король монстров
Джеймс Корден – Кошки
Чарльз Дэнс – Годзилла, Король монстров
Оскар Хаэнада – Рэмбо: Последняя Кровь
Майкл Мэдсен – Торговля Краска
Серхио Перис-Менчета – Рэмбо: Последняя Кровь
Тайлер Перри – Медея на похоронах (как "Джо")
Тайлер Перри – Медея на похоронах (как "дядя Хитроу")
Сет Роген – Зеровилль
Брюс Уиллис – Стекло

Худшая актриса второго плана

Джессика Честейн – Люди Икс: Темный Феникс
Кэсси Дэвис – Мэдея на похоронах
Джуди Денч – Кошки
Лидия Херст – Призраки Шэрон Тейт
Саша Лейн – Хеллбой
Патрис – Медея на похоронах
Фенесса Пинеда – Рэмбо: Последняя Кровь
Ребел Уилсон – Кошки

Худший режиссер

Андреа Берлофф – Адская кухня
Эдриан Грюнберг – Рэмбо: Последняя кровь
Майкл Доэрти – Годзилла: Король монстров
Фред Дерст – Фанатик
Нил Маршалл – Хеллбой
Дэниэл Фэррандс – Призраки Шэрон Тейт
Джеймс Франко – Зеровилль
Ноа Хаули – Люси в небесах
Том Хупер – Кошки
М. Найт Шьямалан – Стекло

Худший сценарий

Адская кухня
Годзилла: Король монстров
Кошки
Люси в небесах
Призраки Шэрон Тейт
Медея на похоронах
Рэмбо: Последняя кровь
Стекло
Хеллбой
Щегол

Худший ремейк или сиквел

Годзилла: Король монстров
Люди Икс: Темный Феникс
Падение ангела
Медея на похоронах
Рэмбо: Последняя кровь
Стекло
Хеллбой

Худший экранный дуэт

Два любых человека-кота / Кошки
Джейсон Деруло и его "кастрированная CGI-выпуклость" / Кошки
Меган Фокс и Джеймс Франко / Зеровилль
Годзилла и любое летающий, огнедышащий и рушащий пагоды монстр / Годзилла: Король монстров
Дэвид Харбор и Мила Йовович / Хеллбой
Энн Хэтуэй и Мэттью Макконахи / Море соблазна
Тайлер Перри и Тайлер Перри (или Тайлер Перри) / Мэдея на похоронах
Сильвестр Сталлоне и его немощная ярость / Рэмбо: Последняя кровь
Джон Траволта и любой сценарий, на который он соглашается

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