Худшие актеры и фильмы. Объявлены номинанты на Золотую малину

Фото: The Razzies Award

Названы номинанты на пародийную премию Золотая малина, которая присуждается за наиболее сомнительные достижения в области кинематографа. Список опубликован на сайте премии.



Церемония награждения победителей по традиции проводится накануне вручения Оскаров, в этом году – 8 февраля.

Список номинантов:

Худший фильм

Годзилла: Король монстров

Зеровилль

Кошки

Море соблазна

Медея на похоронах

Призраки Шэрон Тейт

Репродукция

Рэмбо: Последняя кровь

Стекло

Фанатик

Хеллбой

Худший актер

Джерард Батлер – Падение ангела

Мэттью Макконахи – Море соблазна

Джеймс Макэвой – Стекло

Киану Ривз – Репродукция

Сильвестр Сталлоне – Рэмбо: Последняя кровь

Джон Траволта – Фанатик

Джеймс Франко – Зеровилль

Дэвид Харбор – Хеллбой

Худшая актриса

Хилари Дафф – Призраки Шэрон Тейт

Милла Йовович – Хеллбой

Деми Мур – Корпоративные животные

Тайлер Перри – Мэдея на похоронах

Ребел Уилсон – Мошенницы

Меган Фокс – Зеровилль

Энн Хэтэуэй – Мошенницы / Море соблазна

Франческа Хэйуорд – Кошки

Худший актер второго плана

Кайл Чандлер – Годзилла, Король монстров

Джеймс Корден – Кошки

Чарльз Дэнс – Годзилла, Король монстров

Оскар Хаэнада – Рэмбо: Последняя Кровь

Майкл Мэдсен – Торговля Краска

Серхио Перис-Менчета – Рэмбо: Последняя Кровь

Тайлер Перри – Медея на похоронах (как "Джо")

Тайлер Перри – Медея на похоронах (как "дядя Хитроу")

Сет Роген – Зеровилль

Брюс Уиллис – Стекло

Худшая актриса второго плана

Джессика Честейн – Люди Икс: Темный Феникс

Кэсси Дэвис – Мэдея на похоронах

Джуди Денч – Кошки

Лидия Херст – Призраки Шэрон Тейт

Саша Лейн – Хеллбой

Патрис – Медея на похоронах

Фенесса Пинеда – Рэмбо: Последняя Кровь

Ребел Уилсон – Кошки

Худший режиссер

Андреа Берлофф – Адская кухня

Эдриан Грюнберг – Рэмбо: Последняя кровь

Майкл Доэрти – Годзилла: Король монстров

Фред Дерст – Фанатик

Нил Маршалл – Хеллбой

Дэниэл Фэррандс – Призраки Шэрон Тейт

Джеймс Франко – Зеровилль

Ноа Хаули – Люси в небесах

Том Хупер – Кошки

М. Найт Шьямалан – Стекло

Худший сценарий

Адская кухня

Годзилла: Король монстров

Кошки

Люси в небесах

Призраки Шэрон Тейт

Медея на похоронах

Рэмбо: Последняя кровь

Стекло

Хеллбой

Щегол

Худший ремейк или сиквел

Годзилла: Король монстров

Люди Икс: Темный Феникс

Падение ангела

Медея на похоронах

Рэмбо: Последняя кровь

Стекло

Хеллбой

Худший экранный дуэт

Два любых человека-кота / Кошки

Джейсон Деруло и его "кастрированная CGI-выпуклость" / Кошки

Меган Фокс и Джеймс Франко / Зеровилль

Годзилла и любое летающий, огнедышащий и рушащий пагоды монстр / Годзилла: Король монстров

Дэвид Харбор и Мила Йовович / Хеллбой

Энн Хэтуэй и Мэттью Макконахи / Море соблазна

Тайлер Перри и Тайлер Перри (или Тайлер Перри) / Мэдея на похоронах

Сильвестр Сталлоне и его немощная ярость / Рэмбо: Последняя кровь

Джон Траволта и любой сценарий, на который он соглашается

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