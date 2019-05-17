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17.05.2019, 18:36

Из-за "Игры престолов" 10 млн американцев не выйдут на работу

Из-за "Игры престолов" 10 млн американцев не выйдут на работу - Фото
Скриншот с видео

Они будут праздновать восхождение на Железный трон или бороться с негативными эмоциями

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27,2 миллиона американцев пропустят работу полностью, опоздают, будут работать удаленно или будут менее продуктивными, чем обычно, в понедельник, 20 мая, из-за выхода последней серии сериала "Игра престолов". Таковы результаты соцопроса, проведенного The Harris Poll, сообщает компания по управлению персоналом Kronos Incorporated.

10,7 млн американских служащих, которые планируют посмотреть финальную серию, говорят, что пропустят работу, чтобы стать свидетелями восхождения на Железный трон и отпраздновать это либо справиться с негативными эмоциями.

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Из них 5,8 млн служащих планируют взять выходной, больничный или отгул. Около 2,9 млн планируют опоздать на работу в понедельник утром, а 3,4 миллиона будут работать удаленно, хотя обычно они этого не делают.

Последний сезон "Игры престолов" уже подорвал производительность 20,4 млн американцев, говорится в исследовании.

4,4 млн работников пропустили работу специально для повторного просмотра эпизодов.

7,3 млн сотрудников признались, что взяли больничный или выходной, чтобы пропустить работу в понедельник именно потому, что ночью они смотрели "Игру престолов".

"Многие поклонники сериала говорят, что даже во время работы их мысли по-прежнему находятся в Вестеросе: 12,7 млн сотрудников признались, что они проводят по пять или более часов в неделю, обсуждая, читая или публикуя в интернете информацию о Game of Thrones, в то время как еще 16,5 миллиона сказали, что потратили от одного до четырех часов, делая то же самое", - говорится в сообщении.

Опрос проведен онлайн с 7 по 9 мая 2019 года среди 1090 занятых взрослых американцев в возрасте от 18 лет и старше.

 

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Теги: США, работа, Игра престолов, Game of Thrones
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