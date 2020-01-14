Жюри Каннского кинофестиваля-2020 возглавит знаменитый Спайк Ли

Спайк Ли (Фото: EPA)

Пост председателя 73-го международного Каннского кинофестиваля, который пройдет на Лазурном Берегу с 12 по 23 мая 2020 года займет лауреат премии Оскар, режиссер и сценарист Спайк Ли займет. Остальные члены жюри, которые будут судить киносмотр, будут объявлены в апреле. Об этом сообщает Deadline.

"В моей жизни лучшими моментами становились те, которые происходили внезапно, появлялись из ниоткуда, – сказал Ли. – Когда мне позвонили и предложили стать президентом жюри в Каннах в 2020 году, я был одновременно шокирован, счастлив, удивлен и горд. Каннский кинофестиваль (помимо того что это самый важный фестиваль в мире – без неуважения к кому-либо) оказал огромное влияние на мою карьеру в кино. Можно сказать, что Канны изменили траекторию того, кем я стал в мире кино".

Режиссер рассказал, что его отношения с Каннами начались в 1986 году с его первым полнометражным фильмом "Ей это нужно позарез", который выиграл приз молодежного жюри в "Двухнедельнике режиссеров". Следующее воссоединение состоялось в 1989 году, когда "Делай как надо" включили в официальную программу».

В целом Ли семь раз бывал на Каннском показе в качестве участника. В последний раз – в 2018-ом с лентой "Черный клановец", которая взяла Гран-при и приз экуменического (христианского) жюри.

"Для меня огромная честь стать первым представителем африканской диаспоры США, ставшим президентом жюри Каннского кинофестиваля", – заключил режиссер.

Сейчас Ли работает над драмой Da 5 Bloods, премьера которой состоится на Netflix. В будущем режиссер намерен экранизировать комикс "Принц котов" и современное переосмысление пьесы Шекспира "Ромео и Джульетта".

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