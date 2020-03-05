Кино. Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса

Дэниел Крэйг в роли Джеймса Бонда (Фото: twitter.com/007)

Премьеру 25-го фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает Variety.

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Сначала студия Universal планировала релиз"Не время умирать" на 9 апреля, но теперь выйдет на экраны в Великобритании 12 ноября, а в остальном мире – 25 ноября.

Несколькими днями ранее авторы крупнейшего фанатского сайта о Джеймсе Бонда MI6-HQ опубликовали открытое письмо к продюсерам "Не время умирать" с просьбой отложить релиз картины из-за эпидемии.

"За месяц до выхода "Не время умирать" в мировой прокат вирус может получить широкое распространение на территории Соединенных Штатов, – говорится в письме. – Сегодня штат Вашингтон объявил чрезвычайное положение. Велика вероятность, что кинотеатры будут закрыты или их посещаемость значительно упадет. Даже без ограничений, цитируя М в "Координатах ‚Скайфолл": "Вы уверены в своей безопасности?".

Это не первый случай, когда COVID-19 влияет на прокат "Не время умирать". 18 февраля стало известно, что из-за коронавируса студии Universal пришлось отменить пресс-тур и премьеру картины в Китае.