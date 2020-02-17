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Комикс. Тайка Вайтити и Джуд Лоу снимут шоу о продюсере и маньяке

Комикс. Тайка Вайтити и Джуд Лоу снимут шоу о продюсере и маньяке - Фото
Джуд Лоу (Фото: EPA)
17.02.2020, 17:24

Закончивший работу в "Новом папе" Джуд Лоу сыграет в новом сериале оскароносного режиссера Тайки Вайтити

Режиссер Тайка Вайтити, который получил Оскар за лучший адаптированный сценарий фильма "Кролик Джоджо", выступит сценаристом и режиссером мини-сериала канала Showtime "Автор" (The Auteur). Джуд Лоу сыграет главную роль в проекте. Об этом сообщает Variety.

Шоу "Автор" станет адаптацией одноименного комикса Рика Спирса и Джеймса Каллахана, который высмеивает современный Голливуд.

Главный герой комикса – депрессивный голливудский продюсер-наркоман Нэйтан Т. Рекс, чей проект стал самым громким провалом в истории индустрии. Стремясь спасти свою карьеру, он решает выпустить хоррор о серийном убийце "День президентов", а в качестве консультанта пытается пригласить настоящего маньяка.

Соавтором Вайтити в адаптации сценария станет Питер Уоррен. Кроме того Вайтити поставит несколько эпизодов сериала и возьмет на себя функции исполнительного продюсера.

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