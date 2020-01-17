Louis Vuitton купил самый большой в мире алмаз: фото

Louis Vuitton (фото - Louis Vuitton,Facebook)

Компания Louis Vuitton приобрела Севело - на данный момент самый крупный в мире необработанный алмаз весом 1758 карат (около 351 грамма). Об этом сообщает The New York Times.

Исполнительный директор компании Майкл Берк не раскрывает цену покупки, однако говорит, что речь идет о "миллионах долларов, от которых удивились бы конкуренты".

"Никто не ожидал, что мы сделаем такой акцент на высококлассных ювелирных изделиях. Я думаю, что это немного оживит, пробудит индустрию", - сказал он.

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Марсель Прювер, бывший президент Антверпенской алмазной биржи, отмечает, что в мире есть менее 10 человек, которые знают, что делать с таким камнем, как его резать, и могут положить деньги на стол, чтобы купить его.

Ранее самым крупным был алмаз Куллинан весом 3106 карат (примерно 621 грамм), который был обнаружен в Южной Африке в 1905 году. После обработки он принес два огромных высококачественных камня - один в 530,4 (106 г) карата и другой 317,4 (63 г), которые сейчас являются частью британской короны. Также из него сделали много бриллиантов меньшего размера.

Ранее Louis Vuitton за рекордную сумму купили ювелирный дом Tiffany&Co.

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