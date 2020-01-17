Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Louis Vuitton купил самый большой в мире алмаз: фото

Louis Vuitton купил самый большой в мире алмаз: фото - Фото
Louis Vuitton (фото - Louis Vuitton,Facebook)
17.01.2020, 14:55

Алмаз Севело нашли в 2019 году в одном из карьеров Ботсваны

Компания Louis Vuitton приобрела Севело - на данный момент самый крупный в мире необработанный алмаз весом 1758 карат (около 351 грамма). Об этом сообщает The New York Times.

Исполнительный директор компании Майкл Берк не раскрывает цену покупки, однако говорит, что речь идет о "миллионах долларов, от которых удивились бы конкуренты".

"Никто не ожидал, что мы сделаем такой акцент на высококлассных ювелирных изделиях. Я думаю, что это немного оживит, пробудит индустрию", - сказал он.

Читайте также: Владелец Louis Vuitton обошел Билла Гейтса в списке Forbes

Марсель Прювер, бывший президент Антверпенской алмазной биржи, отмечает, что в мире есть менее 10 человек, которые знают, что делать с таким камнем, как его резать, и могут положить деньги на стол, чтобы купить его.

Ранее самым крупным был алмаз Куллинан весом 3106 карат (примерно 621 грамм), который был обнаружен в Южной Африке в 1905 году. После обработки он принес два огромных высококачественных камня - один в 530,4 (106 г) карата и другой 317,4 (63 г), которые сейчас являются частью британской короны. Также из него сделали много бриллиантов меньшего размера.

Читайте также: Владелец Louis Vuitton теряет миллиарды из-за угрозы санкций

 

 

 

Напишите нам
алмаз бриллиант Louis Vuitton LVMH севело Майкл Берк
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 