Максим Нефьодов женился: фото

Фото: facebook.com/max.nefyodov

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов зарегистрировал брак с Яной Калмыковой. Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Протестировали услугу Министерства юстиции брак за сутки. Нормально получилось, самое сложное, конечно, уговорить невесту. Кольцо себе купил за час до церемонии", - написал Нефьодов.

Церемонию провел заместитель министра юстиции Сергей Петухов.

В своей декларации за 2017 год Нефьодов указал, что его на тот момент гражданская жена Яна Калмыкова работает в Метинвест холдинге.

ООО "Метинвест Холдинг" (управляющая компания Группы "Метинвест") было основано в 2006 году. Компания осуществляет единое управление предприятиями угольной, горнорудной, коксохимической, металлургической и трубной отраслей, находящимися под контролем компании "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ). Владелец СКМ - украинский бизнесмен Ринат Ахметов.

Чем сейчас занимается Калмыкова, неизвестно.