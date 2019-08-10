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Максим Нефьодов женился: фото

Максим Нефьодов женился: фото - Фото
Фото: facebook.com/max.nefyodov
10.08.2019, 19:21

Кольцо купил за час до церемонии, рассказал глава Государственной таможенной службы

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов зарегистрировал брак с Яной Калмыковой. Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Протестировали услугу Министерства юстиции брак за сутки. Нормально получилось, самое сложное, конечно, уговорить невесту. Кольцо себе купил за час до церемонии", - написал Нефьодов.

Церемонию провел заместитель министра юстиции Сергей Петухов.

В своей декларации за 2017 год Нефьодов указал, что его на тот момент гражданская жена Яна Калмыкова работает в Метинвест холдинге.

ООО "Метинвест Холдинг" (управляющая компания Группы "Метинвест") было основано в 2006 году. Компания осуществляет единое управление предприятиями угольной, горнорудной, коксохимической, металлургической и трубной отраслей, находящимися под контролем компании "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ). Владелец СКМ - украинский бизнесмен Ринат Ахметов.

Чем сейчас занимается Калмыкова, неизвестно.

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Нефьодов Максим брак Сергей Петухов Яна Калмыкова
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