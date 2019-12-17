Maruv, ЛУНА, Бабкин. YUNA-2020 объявила номинантов премии

Ежегодная музыкальная премия YUNA назвала номинантов премии в 2020 году. Список опубликован на сайте премии.
Ежегодная музыкальная премия назвала номинантов в 16 категориях. Церемония премии пройдет 24 марта в дворце "Украина".
Лучшая песня:
- Время и Стекло — "Дим"
- The HARDKISS — "Жива"
- БЕZ ОБМЕЖЕНЬ — "Зорі палали"
- NK — "Обіцяю"
- Jerry Heil — "Охрана, отмєна"
Лучшая исполнительница:
- Alina Pash
- alyona alyona
- Jerry Heil
- MARUV
- NK
Лучший электронный хит:
- MOZGI — "Digitalization"
- MARUV — "Siren Song"
- ONUKA — "ZENIT"
- ONUKA — "Хащі"
- DILEMMA — "Шаленій"
Лучшая поп-группа:
- DILEMMA
- KADNAY
- KAZKA
- MOZGI
- YUKO
- Время и Стекло
Лучший эстрадный хит:
- Павел Зибров — "Вуси-бренд"
- ДОРОШ — "Де ти є"
- Ольга Полякова — "Любовница"
- Олег Винник — "Роксолана"
- Олег Винник — "Наталя-Наталі"
- Ирина Федишин — "Хочу на Мальдіви"
Лучший видеоклип:
- NK — "Elefante"
- Антитела — “HELLO"
- MONATIK — "LOVE IT Ритм"
- Бумбокс — "ДШ"
- The HARDKISS — "Жива"
- The HARDKISS — "Коханці"
Лучший дуэт:
- TAYANNA & LAUD — "Без тебе"
- Бумбокс & Тина Кароль — "Безодня"
- The Maneken, ONUKA, DakhaBrakha, Katya Chilly — "Голос води"
- Jamala & Jah Khalib — "Кохаю"
- alyona alyona & Alina Pash — "Падло"
Лучшая песня для фильма:
- Антитіла — "Lego" ("Я, ти, він, вона")
- БЕZ ОБМЕЖЕНЬ — "Колискова" ("Заборонений")
- Океан Ельзи — "Перевал" ("Захар Беркут")
- DakhaBrakha — "Пливе човен" ("Вулкан")
- Кристина Соловий — "Холодно" ("Крути 1918")
Открытие года:
- alyona alyona
- Jerry Heil
- KHAYAT
- YOURA
- КОРРУПЦИЯ
Лучший исполнитель:
- ALEKSEEV
- MELOVIN
- MONATIK
- Артем Пивоваров
- Сергей Бабкин
Лучшая песня на другом языке:
- NK — "Elefante"
- MONATIK — "LOVE IT Ритм"
- MARUV — "Siren Song"
- Бумбокс — "ДШ"
- Макс Барских — "Неземная"
Лучший хип-хоп хит:
- MOZGI — "999"
- YOURA — "Praktika"
- alyona alyona & Alina Pash — "Падло"
- MamaRika — "Проліски"
- alyona alyona — "Пушка"
Другой формат:
- Dakh Daughters
- MOTANKA
- SINOPTIK
- Вагоновожатые
- ЛУНА
Лучшее концертное шоу:
- Макс Барских — "7"
- MONATIK — "LOVE IT Ритм"
- Антитела — "HELLO"
- Время и Стекло — "VISLOVO"
- Оля Полякова — "Королева ночи. На бис"
Лучший альбом:
- Макс Барских — "7"
- Антитела — "HELLO"
- MONATIK — "LOVE IT Ритм"
- БЕZ ОБМЕЖЕНЬ — "Мільярди"
- alyona alyona — "Пушка"
Лучшая рок-группа:
- O. Torvald
- Ріапобой
- Антитіла
- БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
- Бумбокс