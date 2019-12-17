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Maruv, ЛУНА, Бабкин. YUNA-2020 объявила номинантов премии

Maruv, ЛУНА, Бабкин. YUNA-2020 объявила номинантов премии - Фото
Maruv
17.12.2019, 11:07

Ежегодная музыкальная премия назвала номинантов в 16 категориях

Ежегодная музыкальная премия YUNA назвала номинантов премии в 2020 году. Список опубликован на сайте премии. 

Ежегодная музыкальная премия назвала номинантов в 16 категориях. Церемония премии пройдет 24 марта в дворце "Украина".

Лучшая песня:

- Время и Стекло — "Дим"

- The HARDKISS — "Жива"

- БЕZ ОБМЕЖЕНЬ — "Зорі палали"

- NK — "Обіцяю"

- Jerry Heil — "Охрана, отмєна"

Лучшая исполнительница:

- Alina Pash

- alyona alyona

- Jerry Heil

- MARUV

- NK

Лучший электронный хит:

- MOZGI — "Digitalization"

- MARUV — "Siren Song"

- ONUKA — "ZENIT"

- ONUKA — "Хащі"

- DILEMMA — "Шаленій"

Лучшая поп-группа:

- DILEMMA

- KADNAY

- KAZKA

- MOZGI

- YUKO

- Время и Стекло

Лучший эстрадный хит:

- Павел Зибров — "Вуси-бренд"

- ДОРОШ — "Де ти є"

- Ольга Полякова — "Любовница"

- Олег Винник — "Роксолана"

- Олег Винник — "Наталя-Наталі"

- Ирина Федишин — "Хочу на Мальдіви"

Лучший видеоклип:

- NK — "Elefante"

- Антитела — “HELLO"

- MONATIK — "LOVE IT Ритм"

- Бумбокс — "ДШ"

- The HARDKISS — "Жива"

- The HARDKISS — "Коханці"

Лучший дуэт:

- TAYANNA & LAUD — "Без тебе"

- Бумбокс & Тина Кароль — "Безодня"

- The Maneken, ONUKA, DakhaBrakha, Katya Chilly — "Голос води"

- Jamala & Jah Khalib — "Кохаю"

- alyona alyona & Alina Pash — "Падло"

Лучшая песня для фильма:

- Антитіла — "Lego" ("Я, ти, він, вона")

- БЕZ ОБМЕЖЕНЬ — "Колискова" ("Заборонений")

- Океан Ельзи — "Перевал" ("Захар Беркут")

- DakhaBrakha — "Пливе човен" ("Вулкан")

- Кристина Соловий — "Холодно" ("Крути 1918")

Открытие года:

- alyona alyona

- Jerry Heil

- KHAYAT

- YOURA

- КОРРУПЦИЯ

Лучший исполнитель:

- ALEKSEEV

- Макс Барских

- MELOVIN

- MONATIK

- Артем Пивоваров

- Сергей Бабкин

Лучшая песня на другом языке:

- NK — "Elefante"

- MONATIK — "LOVE IT Ритм"

- MARUV — "Siren Song"

- Бумбокс — "ДШ"

- Макс Барских — "Неземная"

Лучший хип-хоп хит:

- MOZGI — "999"

- YOURA — "Praktika"

- alyona alyona & Alina Pash — "Падло"

- MamaRika — "Проліски"

- alyona alyona — "Пушка"

Другой формат:

- Dakh Daughters

- MOTANKA

- SINOPTIK

- Вагоновожатые

- ЛУНА

Лучшее концертное шоу:

- Макс Барских — "7"

- MONATIK — "LOVE IT Ритм"

- Антитела — "HELLO"

- Время и Стекло — "VISLOVO"

- Оля Полякова — "Королева ночи. На бис"

Лучший альбом:

- Макс Барских — "7"

- Антитела — "HELLO"

- MONATIK — "LOVE IT Ритм"

- БЕZ ОБМЕЖЕНЬ — "Мільярди"

- alyona alyona — "Пушка"

Лучшая рок-группа:

- O. Torvald

- Ріапобой

- Антитіла

- БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

- Бумбокс

  • В марте 2016 года Джамала получила четыре статуэтки премии YUNA.
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Луна олег винник MARUV ольга полякова yuna-2020
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