Меган Маркл и принц Гарии показали новорожденного сына: видео

Фото: ЕРА

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и ее муж принц Гарри показали СМИ своего новорожденного сына.

Мальчик родился 6 мая. Принц Гарри был с женой во время родов.

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"У него самый сладкий темперамент, он действительно спокойный", - сказала герцогиня.

"Мы просто в восторге и с нетерпением ждем, чтобы провести драгоценное время с ним, поскольку он медленно начинает расти", - добавил принц Гарри.

Сын пары, как сообщили в Букингемском дворце, родился здоровым, вес - 3,3 кг.

До самых родов принц Гарии и его жена не знали пол ребенка, рождение сына стало для них сюрпризом.

Их свадьба состоялась 19 мая прошлого года в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Сразу после бракосочетания молодожены получили новый титул.

О беременности Меган Маркл сообщили в начале октября.

24 ноября герцог и герцогиня Сассекские переехали жить в свой коттедж на территории Виндзорского замка. Там они готовились к рождению своего первого ребенка.

Фото - ЕРА, видео - CNN