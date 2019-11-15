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"Мисс Украине Вселенной" отказали в американской визе

"Мисс Украине Вселенной" отказали в американской визе - Фото
Анастасия Суббота (Фото - Анна Филимонова - Facebook)
15.11.2019, 10:23

8 декабря Анастасия Суббота должна представлять Украину в Атланте на конкурсе "Мисс Вселенная"

14 ноября победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная" 2019 Анастасия Суббота, которая должна представлять страну на "Мисс Вселенной", получила отказ в американской визе. Об этом заявила в Facebook глава организационного комитета конкурса Анна Филимонова.

Филимонова обратилась с открытым письмом к американскому посольству, в котором рассказал все обстоятельства инцидента. 

По словам Филимоновой, изначально Субботе назначили дату подачи документов на 12 ноября. В связи со сбоем компьютерной системы ей предложили появиться 14 ноября. Она подала все необходимые документы, но сотрудник посольства сказал, что такие документы подавали уже не впервые и без каких-либо комментариев выдал документ об отказе.

Согласно правилам оргкомитета Анастасия Суббота должна прибыть в США 27 ноября.

  • 24 сентября 2018 года победительница конкурса красоты Мисс Украина 2018, 23-летняя киевлянка Вероника Дидусенко была дисквалифицирована за нарушение правил конкурса.

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Посольство США виза Мисс Украина Вселенная-2019 Анастасия Суббота
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