"Мисс Украине Вселенной" отказали в американской визе

14 ноября победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная" 2019 Анастасия Суббота, которая должна представлять страну на "Мисс Вселенной", получила отказ в американской визе. Об этом заявила в Facebook глава организационного комитета конкурса Анна Филимонова.
Филимонова обратилась с открытым письмом к американскому посольству, в котором рассказал все обстоятельства инцидента.
По словам Филимоновой, изначально Субботе назначили дату подачи документов на 12 ноября. В связи со сбоем компьютерной системы ей предложили появиться 14 ноября. Она подала все необходимые документы, но сотрудник посольства сказал, что такие документы подавали уже не впервые и без каких-либо комментариев выдал документ об отказе.
Согласно правилам оргкомитета Анастасия Суббота должна прибыть в США 27 ноября.
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