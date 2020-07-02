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Модель с синдромом Дауна стала звездой Gucci и появилась на страницах Vogue

Модель с синдромом Дауна стала звездой Gucci и появилась на страницах Vogue - Фото
Элли Голдстейн (Фото: Elliejg16_zebedeemodel/Instagram)
02.07.2020, 10:47

Девушка из Великобритании Элли Голдстейн стала первой моделью с особенностями развития, которая снялась для Gucci и появилась в Vogue

18-летняя британская модель с синдромом Дауна Элли Голдстейн снялась для рекламной кампании Gucci и появилась в журнале Vogue. Ее родители называют это сногсшибательным успехом. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

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Элли Голдстейн родилась с лишней хромосомой. С 2017 года она работает в модельном агентстве Zebedee Management. Голдстейн хочет увеличить в медийном пространстве представительство людей с ограниченными возможностями, особенностями во внешности и т.д.

Gucci опубликовали на своей странице в Instagram фотографии Элли - они набрали более 800 000 лайков. 

Она также снялась для онлайн-версии журнала Vogue Italia.

"Мне это очень нравится. Спасибо за эту невероятную возможность и прекрасный день съемок", - заявила Элли после фотосессии.

Сейчас девушка также учится сценическому мастерству. Она успела сняться для рождественской кампании Superdrug и в рекламном ролике Nike. Мама Ивонна Голдстейн говорит, что "все невероятно гордятся Элли": "Наша девочка всегда любила быть на виду, она уверена в себе и знает, чего хочет".

"Я получила массу удовольствия, снимаясь в платье от Gucci. Я очень горжусь моей фотосессией и мечтаю стать знаменитой. Я жду не дождусь момента, когда смогу работать с другими брендами", - заявила Элли Голдстейн.

  • 9 февраля 2018 года сообщалось, что мальчик с синдромом Дауна стал лицом компании Gerber.
Владислав Сердюк
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Vogue Gucci элли голдстейн модель с синдромом дауна
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