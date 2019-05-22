Модный дом Prada решил отказаться от натурального меха

Иллюстрация: пресс-служба Prada

Итальянский дом моды Prada SpA объявил, что собирается отказаться от использования натурального меха в своих коллекциях или проектах с 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба модного дома.

В продаже со следующего года будут только те товары с натуральных мехом, которые остались из прошлых коллекций.

Решение было принято, как уточняется, в сотрудничестве с Fur Free Alliance (FFA) – альянсом более чем 50 организаций из более чем 40 стран мира.

"Сосредоточение внимания на инновационных материалах позволит компании исследовать новые границы креативного дизайна при одновременном удовлетворении спроса на этические продукты", - сказано в пресс-релизе.

В декабре прошлого года французский дом моды Chanel объявил, что прекращает производство одежды и аксессуаров из меха животных, а также из кожи экзотических животных, таких как крокодил, ящерица и змея.

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