Названы звезды-лидеры по фейковым подписчикам в Instagram

Эллен Дедженерес (фото - ЕРА)

Лондонский Институт современной музыки составил список аккаунтов популярных звезд шоу-бизнеса и спорта в Instagram, у которых самое большое число фейковых подписчиков.

Институт определил 100 самых популярных в Instagram знаменитостей из мира музыки и спорта. Затем их аккаунты проверили с помощью программ IG Audit и Sparktoro, чтобы определить, какой процент их подписчиков составляют реальные люди.

Антирейтинг возглавила американская телеведущая и актриса Эллен Дедженерес. На ее страницу в Instagram подписаны 74,5 млн аккаунтов, 58% из них, согласно исследованию, оказались ботами.

На втором месте – немецкий футболист Тони Кроос (57%), на третьем – футболист из Бразилии Давид Луис (56%), на четвертом - его испанский коллега Иско (54%).

Пятерку замыкает американская певица Кэти Перри - 53% ее подписчиков оказались фейковыми.

Ранее Instagram объявила о поиске сотрудника по работе с авторами мемов. Будущий сотрудник должен наладить связь между администрацией Instagram и недовольными авторами мемов, чьи страницы соцсеть почистила в конце июля.