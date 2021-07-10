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Netflix объявил дату выхода второго сезона "Ведьмака"

Цей матеріал також доступний українською
10.07.2021, 00:13
Netflix объявил дату выхода второго сезона
Скриншот с видео

Создатели сериала "Ведьмак" объявили дату выхода второго сезона на конференции WitcherCon, посвященной проекту. Он появится на сервисе Netflix 17 декабря, сообщает The Verge.

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Сезон будет состоять из восьми серий – Netflix уже представил названия и логотипы семи из них, за исключением последнего.

Авторы шоу представили новый тизер сезона.

Второй сезон расскажет о взаимоотношениях Геральта и Цири после их первой встречи друг с другом.

Кроме того, на Netflix выйдет еще один проект по мотивам романов Анджея Сапковского — анимационная лента "Ведьмак: Кошмар волка". Посмотреть ее можно будет уже 23 августа. Мультфильм станет "связующим звеном" между первым и вторым сезонами сериала.

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Вадим Ребрина
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кино ведьмак
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