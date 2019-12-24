Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Netflix снимет сериал о "плохом" Шерлоке Холмсе, уже есть актеры

Netflix снимет сериал о "плохом" Шерлоке Холмсе, уже есть актеры - Фото
Фото: EPA
24.12.2019, 16:44

Подростки помогают раскрывать преступления, а Холмс и Ватсон присваивают себе их заслуги

Стрим-сервис Netflix запустил в разработку новый сериал о приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона, который едва ли не перевернет с ног на голову классическую историю Артура Конан Дойла. Об этом сообщает RadioTimes.

Проект получил название The Irregulars, Холмса и Ватсона сыграют Генри Ллойд-Хьюз ("Убивая Еву") и Ройс Пирресон ("Ведьмак").

Генри Ллойд-Хьюз

Ройс Пирресон

В центре истории – уличная подростковая банда, члены которой участвуют в расследованиях Холмса. Дети помогают раскрывать преступления, а Холмс и Ватсон присваивают себе их заслуги.

В сериале будут присутствовать и элементы сверхъестественного - подросткам придется спасать себя и весь Лондон от неких темных сил.

Информации о дате выхода пока не нет.

Читайте также: "Ведьмак". Фэнтези о мечах и колдовстве: зрители в восторге, критики ворчат

Напишите нам
Netflix сериал шерлок холмс
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 