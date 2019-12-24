Netflix снимет сериал о "плохом" Шерлоке Холмсе, уже есть актеры

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Стрим-сервис Netflix запустил в разработку новый сериал о приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона, который едва ли не перевернет с ног на голову классическую историю Артура Конан Дойла. Об этом сообщает RadioTimes.

Проект получил название The Irregulars, Холмса и Ватсона сыграют Генри Ллойд-Хьюз ("Убивая Еву") и Ройс Пирресон ("Ведьмак").

Генри Ллойд-Хьюз

Ройс Пирресон

В центре истории – уличная подростковая банда, члены которой участвуют в расследованиях Холмса. Дети помогают раскрывать преступления, а Холмс и Ватсон присваивают себе их заслуги.

В сериале будут присутствовать и элементы сверхъестественного - подросткам придется спасать себя и весь Лондон от неких темных сил.

Информации о дате выхода пока не нет.

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