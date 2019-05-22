New York Times внес Alyona Alyona в Тор-15 европейских артистов

Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Журнал The New York Times включил украинскую хип-хоп исполнительницу Alyona Alyona (настоящее имя — Алена Савраненко) в список 15 "самых важных исполнителей (европейского) континента, в музыкальном и социальном планах".

"Европейская музыка - это больше, чем просто показной блеск Евровидения. Включите звук, чтобы услышать 15 самых важных артистов континента в музыкальном и социальном плане прямо сейчас", - говорится в статье.

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Авторы сравнили Alyona Alyona с американской исполнительницей Azealia Banks.

В статье также говорится, что Алена Савраненко – одна из немногих украинских рэперов, которые не используют нецензурную лексику в текстах.

"У нас не было таких громких свежих имен, как она, в рэп-музыке в Украине", - сказал украинский певец Иван Дорн в комментарии изданию.

"Несмотря на то, что российская рэп-музыка очень популярна в Украине, Alyona Alyona решила читать рэп на своем родном языке. (В то время как на постсоветском пространстве говорят на обоих языках, украинский язык стал более распространенным после протестов Евромайдана в 2013 году)", - говорится в материале.

"Я хочу рассказывать о повседневной жизни на своем родном языке", - сказала изданию Алена Савраненко.

В список также попали Ghali (Италия), HVL (Грузия), Aya Nakamura (Франция), Viagra Boys (Швеция), Violet (Португалия), Angèle (Бельгия), Dave (Великобритания), Julian Uhu (Польша), Vendredi Sur Mer (Швейцария), C. Tangana (Испания), Wegen Von Lisbeth (Германия), IC3PEAK (Россия), Melinda Ademi (Косово), Ezhel (Турция).

В апреле было опубликовано новое видео Alyona Alyona на совместный с Аlina Pash трэк "Падло" из дебютного альбома Alyona Alyona "Пушка".