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"Охотники за привидениями". Прояснилась судьба героя Билла Мюррея

"Охотники за привидениями". Прояснилась судьба героя Билла Мюррея - Фото
Билл Мюррей (Фото: EPA)
11.11.2019, 17:55

В третьей части франшизы ожидается возвращение Питера Вэнкмана

Знаменитый актер Билл Мюррей вернется к роли Питера Вэнкмана в третьей части нового фильма "Охотники за привидениями" от режиссера Джейсона Райтмана, съемки которого уже завершены.  Об этом сообщает Independent со ссылкой на слова актера Дэна Эйкройда, который тоже снимался в первых частях франшизы.

"Джейсон Райтман написал прекрасный сценарий, в котором ДНК первых двух фильмов добавлено в ДНК новой картины. Он передает это наследие новым звездам, актерам и персонажам", - рассказал Эйкройд.

Эйкройд сообщил, что в фильме ожидается трибьют Гарольду Рамису (исполнитель роли Игона Спенглера в оригинальной дилогии), который умер в 2014 году.

Детали сюжета пока не раскрываются. Также неизвестно, сколько экранного времени получат "старики", поскольку основное действие будет развиваться вокруг новой команды охотников.

Премьера фильма "Охотники за привидениями 2020" запланирована на июль 2020 года. Создатели уже опубликовали первый тизер киноленты.

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Охотники за привидениями Билл Мюррей
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