Она превратила Рика в огурец. Для "Женщины-Халка" выбрали автора

Скриншот из серии Огурчик Рик: Adult Swim/Youtube

Сценаристка Джессика Гао, которая получила премию Эмми за эпизод "Огурчик Рик" мультсериала "Рик и Морти", разработает для Disney+ и Marvel сериал "Женщина-Халк". Об этом сообщает THR.

Гао займет пост шоураннера проекта и возглавит сценарную группу, работающую над сериалом.

Завязка истории "Женщина-Халк" такова: с Дженнифер Уолтерс, двоюродной сестрой Брюса Бэннера - оригинального Халка, произошел несчастный случай. Брюсу пришлось сделать ей переливание своей крови, в результате она получила возможность трансформироваться в Халка.

Дженнифер сильна как ее родственника, но значительно меньше его по размеру и полностью сохраняет человеческий разум.

Став супергероем, Дженнифер Уолтерс не оставляет свою прежнюю профессию юриста и продолжает помогать людям в суде.

Читайте также: Взрослая анимация. "Рик и Морти" и еще пять мультсериалов не для детей