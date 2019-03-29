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29.03.2019, 10:24

Опасное селфи. В США турист сорвался с обрыва Гранд-Каньона

Опасное селфи. В США турист сорвался с обрыва Гранд-Каньона - Фото
Гранд Каньон (фото - EPA)

Тело мужчины поднимали вертолетом из ущелья глубиной 300 метров

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В четверг, 28 марта, в национальном парке Гранд-Каньон (штат Аризона, США) турист сорвался с высоты 300 метров, пытаясь сделать фотографию. Об этом сообщает CNN.

Представитель команды спасательного вертолета Дэвид Лейбовиц сказал, что мужчине было за 50 лет. На месте, где он делал селфи есть таблички, предупреждающие туристов не подходить слишком близко к обрыву.

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Как пишет газета South China Morning Post, житель Макао отправился в недельный тур по США с группой из Гонконга. Он сорвался со смотровой площадки в обзорной точке Eagle Point. 

СNN уточняет, что на этой неделе в Гранд-Каньоне разбились двое. Во вторник, 26 марта, согласно заявлению Службы национальных парков (NPS), посетитель парка погиб возле южного края Гранд-Каньона, детали происшествия не раскрываются.

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Теги: турист, гранд-каньон, большой каньон
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