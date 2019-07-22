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Почувствуй себя ликвидатором. Поляки делают видеоигру о ЧАЭС

Почувствуй себя ликвидатором. Поляки делают видеоигру о ЧАЭС - Фото
Фото: store.steampowered.com
22.07.2019, 13:38

Игрок симулятора выступит в роли одного из ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году

Студия Live Motion Games анонсировала симулятор Chernobyl Liquidators Simulator, сообщается на сайте Steam.

Игрок выступит в роли одного из ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

"Чернобыльские ликвидаторы были гражданскими и военными, которых призвали для ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Эта игра - реалистичный пример катастрофы, где вы не будете сражаться с мутантами и монстрами, вместо этого усердно трудитесь, чтобы сдерживать радиацию, помогать людям и договариваться с правительством", - сказано в описании к будущей игре.

Игроку предстоит принимать разные решения, в том числе, о переселении людей и убийстве домашних животных в Припяти.

Скриншот из игры (store.steampowered.com)

Дата релиза Chernobyl Liquidators Simulator пока не объявлена.

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17 июля сообщалось, что сериал "Чернобыль" получил 19 номинаций и вошел в тройку лидеров по количеству номинаций американской телевизионной премии Emmy Awards 2019.

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