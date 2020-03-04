PornHub впервые покажет на своем сайте не порно-фильм: трейлер

Скриншот с видео

Американский порносайт PornHub предоставит пользователям возможность посмотреть первый не порнографический фильм на сайте. Об этом сообщает Variety.

Речь идет о фильме Shakedown ("Вымогательство") американской концептуальной художницы Лейлы Вейнрауб о сексуальных меньшинствах Лос-Анджелеса в 2000-х годах.

Подпишитесь на наши новости в Telegram: проверенные факты, только важное

Вейнрауб в 2002 году начала снимать черный лесбийский стриптиз-клуб в районе Мид-Сити в Лос-Анджелесе. За шесть лет она накопила более 400 часов видеоматериалов, из которого впоследствии и смонтировала фильм. Shakedown был впервые показан в Берлине в 2018 г.

"Этот фильм является частью общего обязательства Pornhub по поддержке искусства. Мы хотим, чтобы нас воспринимали как платформу, которую могут использовать художники", - сказал директор бренда Pornhub Алекс Кляйн.

На Pornhub фильм будет доступен в течение месяца, а после появится на ТВ и в iTunes.

Видео: 18+

SHAKEDOWN_ TRAILER (360'S COME TAKE A WALK IN MY FOREST) from A TEXARCANA PICTURE on Vimeo.