Сделать жизнь разумнее. ТОП-10 ученых года от журнала Nature

Рикардо Гальвао (Фото: PT no Senado/flickr)

Один из старейших научных журналов Nature составил список из десяти ученых, которые внесли, по мнению издания, важнейший вклад в развитие исследований в 2019 году. Среди них физики, биологи, врачи и активисты.

На первом месте Рикардо Гальвао – физик из Бразилии, который представил отчет об исчезновении лесов в долине Амазонки, бросив таким образом президенту страны. Ученого уволили с работы, но позже он все-таки вернулся в университет.

Астрофизик из Канады Виктория Каспи изобрела способ модернизации радиоинтерферометра, который используется для картографирования излучений водорода в отдаленных галактиках.

Нейролог из США Ненад Сестан, который исследовал фукнционирование мозга свиней после их смерти. Результаты показали, что кислородное голодание при инсульте и травмах мозга не наносит мозгу такой ущерб, как считалось ранее.

Эколог из Аргентины Сандра Диас предоставила 1500-страничный доклад, где сказано, что из-за деятельности человека на Земле вымрет 1 млн видов. Сбор данных под ее руководством в течение трех лет вели ученые 51 страны.

Микробиолог из Демократической Республики Конго Жан-Жак Муембе Тамфем и его команда на основе антител крови выживших от лихорадки Эбола разработала препарат, способный вылечить 90% заразившихся.

Палеоантрополог из США Йоханнес Хайле-Селассие обнаружил новый, прекрасно сохранившийся череп анамского австралопитека.

Специалист по этике Венди Роджерс из Австралии доказала, что в Китае ученые активно используют для экспериментов и трансплантации органы заключенных, в том числе и узников совести.

Иммунолог из Китая Хункуй Дэн продемонстрировал безопасность редактирования генома методом CRISPR-Cas9 для лечения ВИЧ у взрослых людей.

Физик из США Джон Мартинис возглавил в компании Google группу исследователей, которые в 2019 году заявили о создании самого мощного в мире квантового компьютера.

Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг, которая привлекает внимание к проблемам изменения климата.

Справка. Nature – один из самых старых и авторитетных общенаучных журналов. Публикует исследования, посвященные широкому кругу вопросов, в основном естественно-научной тематики.

Первый номер журнала Nature был издан 4 ноября 1869 года английским физиком сэром Джозефом Норманом Локьером.

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