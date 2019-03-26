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26.03.2019, 13:44

Сокровище со свалки: британец нашел цилиндр и портсигар Черчилля

Сокровище со свалки: британец нашел цилиндр и портсигар Черчилля - Фото
Фото: ЕРА

Находки оценили в £10 000

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В Великобритании работник центра сортировки мусора Дэвид Роуз нашел цилиндр, портсигар и сигару бывшего премьера страны Уинстона Черчилля, сообщает Daily Mail.

"Мусор одного человека стал сокровищем для другого", - отмечает издание.

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Кроме того, он нашел стопку примерно из 200 писем, которые повариха Черчилля писала сыну. Как утверждает Роуз, в них премьер-министр описывается с неожиданной стороны. 

Роуз принес находки на оценку к антикварам. Выяснилось, что они были подарком Черчилля поварихе, их оценили в £10 000 (около 356 000 грн).

В сентябре прошлого житель немецкого города Бремен приобрел старый кухонный шкаф и нашел в нем несколько слитков золота, которые были спрятаны бывшим владельцем. 

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Теги: Великобритания, уинстон черчилль, цилиндр
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