В первую очередь нужно ответить на главный вопрос – для чего нужны кроссовки? От этого зависит, какими они должны быть

На правах спонсорства

Кроссовки – обувь, которую любят не только за комфорт и удобство, но и за универсальность. И хотя изначально они предназначались только для занятий спортом, сейчас их используют ежедневно как мужчины, так и женщины. Кроссовки также стали объектом внимания дизайнеров. Они создают новые модели, добавляя различные декоративные элементы.

В магазинах обуви сегодня представлено множество различных вариантов кроссовок. Но как правильно выбрать их? Об этом мы и поговорим.

В первую очередь нужно ответить на главный вопрос – для чего нужны кроссовки? Выбираете вы их для спорта, бега или в качестве повседневной обуви? От этого зависит, какими должны быть кроссовки. Рассмотрим оба варианта.

Выбор кроссовок для занятий спортом и бега

Казалось бы, увидел хорошую обувь, проверенная марка и цена удовлетворяет – бери. Но все не так просто. Если нужны кроссовки для спортивного зала, то здесь внешний вид отступает на второй план. Обратить внимание нужно на такие моменты:

Подошву. В спортивных кроссовках она должна быть упругой, но не слишком толстой. Желательно без рельефа. Не стоит выбирать обувь с мягкой подошвой – сохранять равновесие в таких кроссовках будет сложно.

Материал. Верхняя часть должна быть из прочной ткани, но хорошо пропускать воздух.

Шнуровку. Для бега, спортивных тренировок в зале важна прочная плотная шнуровка. Это обеспечит хорошую фиксацию ноги. Застежки на липучках для спорта не подойдут; для повседневной носки – вполне.

Кроссовки для спортивных тренировок не должны быть легкими, поскольку во время занятий можно оступиться и повредить ногу.

Выбирая спортивную обувь для бега, обращайте внимание на амортизацию. Это важно для тех, кто имеет высокий свод стопы. В качестве амортизаторов в большинстве случаев выступает гелиевая прослойка между нижней и верхней частью подошвы. Наилучший вариант – наличие гелиевой прослойки под пяткой и под подушечкой большого пальца.

Не менее важен и супинатор в обуви: этот элемент равномерно распределяет нагрузку по всей стопе. В результате уменьшается нагрузка на коленные суставы и позвоночник.

Кроссовки для бега также легко отличить от других по их внешнему виду: носок у такой обуви немного приподнят, при этом задник низкий, а пятка – достаточно массивна. При покупке обратите внимание на вес обуви. Кроссовки для бега должны иметь хорошую воздухопроницаемость, но при этом не быть тяжелыми.

Как выбрать кроссовки на каждый день?

Особых требований к обуви для повседневной носки нет. Но при этом она должна быть удобной и комфортной. Кроссовки, которые вы планируете носить чаще другой обуви, не должны утомлять, утяжелять ноги. При покупке таких моделей в онлайн-магазине важно угадать с размером.

Также нужно обратить внимание на стельку. Она должна быть изготовлена из натурального материала. Ноги во время длительного пребывания в обуви начинают потеть, а это – благотворная почва для размножения бактерий. Стельки из натурального материала пропитывают специальным антибактериальным раствором. Кроме того, натуральный материал обладает большей воздухопроницаемостью. Желательно, чтобы стелька была съемной: время от времени ее нужно менять.

При покупке кроссовок на каждый день важен такой параметр, как сезонность. К примеру, для лета подойдут кроссовки с тонкой сеткой, которая хорошо пропускает воздух. А вот на осень лучше брать обувь с плотной сеткой. Для зимы идеальный вариант – нубуковые или кожаные кроссовки. А чтобы зимой ноги не мерзли, стоит брать обувь с мембраной или ворсистой подкладкой внутри.

Типы кроссовок

В линейке производителей кроссовок можно найти несколько типов. Однако есть компании, которые ориентируются на выпуске только спортивной обуви или на каждый день. Говоря о моделях для спорта, стоит сказать, что и здесь есть четкие разграничения в зависимости от вида спортивной деятельности:

футбольные кроссовки;

для баскетбола;

для занятий теннисом;

для игры в волейбол;

для скейтбордистов.

А вот кроссовки для повседневности можно разделить на два типа – для активного отдыха и туризма. При изготовлении такой обуви главный акцент делается на износоустойчивости верха и подошвы. Кроме того, кроссовки должны обладать водонепроницаемостью и грязеотталкивающими характеристиками.

Если для спортивных кроссовок главное – прочная подошва, хорошая шнуровка, амортизация, то для повседневных не последнюю роль играет и внешний вид обуви. Сегодня у различных марок можно встретить кроссовки с классическим оформлением, а также с намеком на гламур и полуспортивный стиль.

Хороший выбор спортивных и повседневных кроссовок предлагают такие известные марки, как Nike, Adidas, Reebok, Puma, Columbia, New Balance. Бренды ставят в приоритет не только стильный внешний вид, но и комфорт, удобство, а также безопасность во время носки или занятий спортом.

Когда лучше покупать кроссовки?

Дать однозначный ответ на этот вопрос невозможно. В первую очередь потому, что сегодня кроссовки продаются круглогодично. Но если в приоритете экономия, то лучший вариант – распродажи, акции и скидки на обувь. Если говорить о сезонности, то осенью можно купить кроссовки на лето по сниженной цене, а весной – на зиму. В это время магазины стараются распродать имеющиеся коллекции.

Купить обувь на распродаже можно не только в офлайновых магазинах, но и на сайте Kasta.ua, где довольно часто проводятся распродажи. Здесь можно приобрести качественные кроссовки от мировых брендов по выгодным ценам. Также хороший выбор представлен на Amazon или Farfetch.

При покупке кроссовок в Интернете или обычном магазине старайтесь обращать внимание на все вышеперечисленные параметры. Это позволит выбрать надежную, безопасную и комфортную обувь.

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